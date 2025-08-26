Vereadores aprovam projeto que proíbe músicas e danças inapropriadas em carretas de passeio em Arapoti

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

A Câmara Municipal de Arapoti aprovou, em primeiro turno, o Projeto de Lei Ordinária nº 2648/2025, que estabelece regras para a realização de passeios infantis no município, especificamente aos realizados pelas “Carretas da Alegria”, como são popularmente conhecidas. A proposta, de autoria do presidente da Casa, vereador Maicon Pot, foi votada durante a sessão desta segunda-feira (25) e recebeu apoio unânime dos parlamentares.

O texto proíbe a reprodução de músicas com conteúdo adulto nas carretas e locomotivas utilizadas para transportar crianças em atividades de lazer. Estão incluídas na restrição letras com linguagem explícita, apologia ao uso de drogas, violência ou conotação sexual. Além disso, personagens que acompanham os pequenos durante os passeios ficam impedidos de realizar gestos ou ações consideradas obscenas.

Segundo a proposta, a responsabilidade pela fiscalização será da Secretaria Municipal de Educação, que contará com o apoio do Conselho Tutelar. Em caso de descumprimento, os organizadores poderão sofrer desde advertência até penalidades mais severas, como multa equivalente a 50 UFMA em caso de reincidência e, em situações extremas, a suspensão da licença de operação da atividade.

Na justificativa apresentada, o vereador Maicon Pot destacou que a medida tem como principal objetivo garantir que o ambiente dos passeios seja saudável e adequado ao público infantil.

O parlamentar também ressaltou que a iniciativa está alinhada ao artigo 227 da Constituição Federal, que assegura à criança e ao adolescente o direito à proteção contra qualquer forma de exploração, bem como ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A proposta agora segue para uma segunda votação em plenário. Caso seja novamente aprovada, será encaminhada ao Executivo para sanção do prefeito Irani Barros. A expectativa é de que a medida contribua para reforçar a segurança e a qualidade das atividades de lazer oferecidas às crianças em Arapoti.

Com a aprovação, o município se junta a outras cidades que vêm adotando regulamentações semelhantes, buscando maior cuidado com a formação social e cultural das novas gerações.