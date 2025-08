Suspeito de espancar homem até a morte e filmar o crime é preso em Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na manhã desta sexta-feira (1º), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia da cidade de Arapoti, região dos Campos Gerais, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, investigado por integrar um “tribunal do crime”, onde um homem foi espancado até a morte e as agressões foram compartilhadas através de um vídeo publicado nas redes sociais por um dos autores do crime.

De acordo com as investigações, a vítima, um homem de 25 anos, foi agredido brutalmente pelo suspeito, que tinha como objetivo fazê-lo confessar a prática de um furto. A tortura foi registrada por um dos autores, em um celular, e as imagens foram divulgadas em grupos de WhatsApp, circulando entre os moradores. Nas imagens, é possível ver a vítima caída no chão sendo violentamente espancada, sob as acusações do furto.

No entanto, após o caso chocar o município, a PC iniciou as diligências, e conseguiu prender o principal suspeito do crime nesta sexta-feira. “Um dos investigados foi identificado, representamos por sua prisão preventiva, que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário”, explica o delegado da PCPR John Elber dos Santos.

Segundo as informações da Polícia Civil, a ação criminosa trata-se de uma penalidade para alguns indivíduos que agem contra, ou sem a permissão, de facções criminosas, se assemelhando ao “modus operandi”. Popularmente esta ação é chamada de “tribunal do crime”.

Contudo, a Polícia Civil deve continuar investigando o caso para identificar outros envolvidos na ação criminosa.