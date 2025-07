Prostituição de crianças em jogo online acende alerta sobre os perigos da internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A sexualização infantil tem sido um dos maiores problemas enfrentados pelos pais na chamada Era Digital. Com o acesso a conteúdos que promovem a erotização através de danças, letras de músicas, cenas impróprias e duplo sentido em muitos assuntos, as crianças estão em perigo diariamente na internet. E esse perigo tem aumentado com o crescimento destes conteúdos em jogos online, onde as crianças ficam totalmente expostas a conversas indevidas com estranhos e até mesmo representações virtuais de cenas impróprias, como os novos casos onde as chamadas "meninas do job" se prostituem virtualmente para conseguir moedas virtuais.

O assunto tem se tornado mais intenso recentemente com a viralização de menores de 12 anos de idade criando personagens e oferecendo “serviços sexuais” em jogos para conseguir ganhar dinheiro virtual de outros usuários. A prática tem se tornado comum em uma plataforma específica, conhecida por atrair crianças e adolescentes com sua diversidade de jogos e a possibilidade de criar novos jogos, uma ferramenta que tem sido utilizada para promover a sexualização dentro dos jogos.

Nos últimos meses, surgiu a nova sensação do jogo, as “meninas do job”, que utilizam roupas provocantes, inspiradas em figurinos adultos, e interagem com outros jogadores oferecendo “serviços” em troca das moedas virtuais. Além disso, o conteúdo postado por estas crianças é totalmente voltado para cenas adultas, com diálogos de cunho erótico e incentivo à determinadas ações, acendendo um alerta aos pais sobre o conteúdo utilizado por seus filhos, especialmente os mais novos que, embora a plataforma alegue que este tipo de conteúdo não é aberto a menores, tem acesso total.

Contudo, este não é o único problema que coloca a segurança das crianças em risco. A plataforma, que é reconhecida internacionalmente por manter uma comunidade ativa e atrair muitas crianças, já foi alvo de duras críticas e até mesmo investigações por problemas relacionados a abusos sexuais.

A plataforma permite que os usuários criem novos jogos e conversem livremente com qualquer jogador, independentemente da idade. Com isso, muitos utilizam da plataforma com más intenções, tendo conversas apimentadas com outros usuários, e até mesmo com crianças, o que chama a atenção para redobrar os cuidados com que tipo de interação as crianças estão tendo.

A consultoria britânica Revealing Realitiy, publicada pelo The Guardian, conduziu um estudo para detalhar o que realmente acontece com os usuários mais jovens. Durante a investigação, os pesquisadores criaram perfis fictícios na plataforma, com idades simuladas de cinco, nove, dez, 13 e mais de 40 anos. Um dos testes mostrou uma suposta criança de dez anos dentro de um ambiente semelhante a um hotel, onde avatares simulavam atos sexuais, incluindo dança sensual e simulação de beijos e gemidos com uso do chat de voz.

Com isso, foi possível observar que crianças muito pequenas conseguem acessar cenários sexualizados dentro do jogo, com personagens em poses sugestivas, interações explícitas e uso de trajes com conotação fetichista. Além disso, a investigação documentou uma situação em que o avatar adulto solicitou, com linguagem levemente codificada, o contato do Snapchat do perfil de cinco anos.

Contudo, o assunto acende um alerta e chama a atenção dos pais para que redobrem os cuidados com seus filhos, monitorando os conteúdos em que as crianças estão sendo expostas, não apenas nesta plataforma, mas em outras, como as próprias redes sociais, que podem abalar a segurança das crianças.