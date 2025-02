Filho é preso após agredir e tirar sangue da própria mãe em São José da Boa Vista

Um jovem foi preso na manhã da quarta-feira (26) suspeito de agredir a própria mãe e o irmão mais novo. A ocorrência foi registrada no município de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher havia sido agredida pelo próprio filho. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Enquanto os policiais se deslocavam até a casa da vítima, encontraram um veículo que abordou a equipe sendo a solicitante. A mulher, que estava acompanhada do outro filho, disse que foi agredia pelo filho sendo constatados sangramentos e hematomas pelo seu corpo. Na residência da família, o indivíduo ainda teria pego uma ferramenta para agredir a mulher.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.