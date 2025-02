ADEHASC vai realizar audiências públicas em Wenceslau Braz para regularização fundiária e escrituração de lotes

A Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina (ADEHASC), em parceria com o município de Wenceslau Braz, realizará duas Audiências Públicas com moradores da cidade em prol da regularização fundiária e escrituração de lotes de quatro bairros do município.

A ADEHASC é uma organização dedicada a promover moradias acessíveis e sustentáveis, elevando a qualidade de vida de todos os moradores. Realizando ações em diversas cidades, a Associação chega ao município de Wenceslau Braz na próxima segunda-feira (24) afim de organizar as regularizações e escriturações de casas em alguns bairros da cidade.

De acordo com as informações divulgadas pela Associação, a primeira Audiência Pública será realizada na noite da próxima segunda-feira, com início às 19h00. Durante esta audiência, serão tratados assuntos sobre a regularização e escrituração para os moradores dos bairros Formosa I e Formosa II.

No segundo e último dia de audiência, na terça-feira (25), a Associação tratará dos assuntos voltados para os moradores dos bairros Vila Velha e Abaixo Vila, com o mesmo horário de início, às 19h00. Contudo, ambas as audiências serão realizadas na Casa da Cultura da cidade, que fica localizada no prédio do antigo Point Club, no Centro da cidade.

Com isso, todos os moradores pertencentes aos núcleos dos bairros que serão pautados durante a audiência estão convidados a participar deste momento que, por meio da Lei Federal nº 13.465/17 - Reur, busca regularizar e escriturar lotes para os moradores, melhorando a qualidade de vida da população local.