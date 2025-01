Fevereiro começa com aumento no preço da gasolina e do diesel

O ano mal começou e o brasileiro já tem se deparado com a alta nos preços em diferentes produtos considerados básicos para o dia a dia, como no caso de alimentos como o café e a carne bovina. Além disso, nesta semana foi anunciado um novo reajuste nos preços de combustíveis que, a partir do dia 1º de fevereiro devem ficar mais caros. O motivo é um reajuste no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por parte dos Estados.

Conforme as informações, a decisão de promover o aumento no ICMS foi tomada através de uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que foi tomada ainda no ano de 2024 para ser aplicada a partir de fevereiro deste ano. Em nota, o Confaz informou que a medida tem como objetivo manter o compromisso dos Estados na promoção de um sistema fiscal equilibrado, transparente e estável, promovendo um “Justiça Tributária”.

A decisão impacta diretamente o preço dos combustíveis como no caso da gasolina e do diesel. No caso da gasolina, até janeiro de 2025 o valor praticado é de R$ 1,37 por litro e, com o reajuste, deve sofrer um aumento de R$ 0,10 ficando em R$ 1,47. Já o diesel tem valor de R$ 1,06 por litro, sendo que com o reajuste deve subir para R$ 1,12, ou seja, R$ 0,06 com a nova alíquota.

Apesar do aumento do ICMS que deve refletir em valores mais caros nos postos de combustíveis, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) defende que os preços da gasolina e do diesel estão defasados e abaixo dos valores praticados no mercado internacional.

Em um cálculo divulgado nesta segunda-feira (27), a Abicom aponta que o preço da gasolina no Brasil estaria R$ 0,23 mais barato do que o preço médio praticado no mercado internacional, enquanto o valor do diesel um valor de R$ 0,56. Segundo a Associação, essa defasagem acontece porque a Petrobras não acompanha a paridade dos preços do mercado internacional, ou seja, vende abaixo do valor que poderia praticar.

Segundo a Petrobras, o último aumento realizado pela companhia nos preços da gasolina e gás de cozinha foi realizado há mais de seis meses, em julho do ano passado, quando o litro do combustível teve um reajuste de R$ 0,20 nas refinarias e o do gás passou a custar R$ 34,70. Segundo o IBGE, no acumulado do ano o etanol subiu 1,9%, a gasolina 0,54%, o gás veicular 0,49% e diesel 0,97%.

Na região do Norte Pioneiro, um levantamento realizado pela Folha apontou que os valores dos preços da gasolina variam entre R$ 5,99 a R$ 6,54. A reportagem tentou contato com alguns postos para entender a discrepância dos preços praticados, em alguns casos, em postos da mesma bandeira e que ficam em cidades vizinhas, mas não houve retorno.

No geral, os aumentos nos preços dos combustíveis causam preocupação entre os especialistas, uma vez que o mercado segue inflacionado com o preço de produtos essenciais, como os alimentos, por exemplo. Em um âmbito geral, a alta no preço dos combustíveis pode gerar um efeito cascata, pois encarece o transporte e os valores dos produtos e serviços, sendo que o preço final acaba saindo do bolso do consumidor.