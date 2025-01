Coluna ADI - 15/01/2025

Presidenciável



O governador Ratinho Junior (PSD) aparece como um dos presidenciáveis em 2026 no primeiro levantamento de 2025 do Paraná Pesquisas. Ratinho Junior tem 15,9% no cenário com Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Ronaldo Caiado (UB) e Helder Barbalho (MDB). Lula aparece com 34,9%. O paranaense reúne apoio na região sul com 36% contra 21,8% de Lula, 14,9% de Ciro Gomes e 10,9% de Ronaldo Caiado. O governador do Paraná pontua nos estados do Norte e Centro-Oeste (11,6%), Nordeste (9,3%) e Sudeste (14,7%).

Piracanjuba



O Grupo Piracanjuba recebeu financiamento de R$ 500 milhões do BNDES para construção de duas fábricas em um complexo industrial de laticínios em São Jorge d’Oeste. A unidade industrial terá capacidade de beneficiar 1,2 milhão de litros de leite por dia, o que resultará na produção de concentrados e isolados proteicos (whey protein), lactose em pó, queijo mussarela e manteiga. Ao todo, o projeto tem investimento de R$ 612 milhões, segundo o banco.

Há vagas



A Fafen-PR abriu vagas para 43 ocupações (de almoxarife, engenheiro, tubista, administrativos e técnicos) para contratação. Durante a fase de intervenção para o retorno operacional, serão gerados mais de dois mil empregos, incluindo trabalhadores da Fafen Araucária e de empresas contratadas. Após a retomada das atividades, 700 empregos diretos devem ser mantidos.

Agua doce



As praias de água doce do Rio Paraná e as belezas naturais do Noroeste estão em destaque no cenário turístico nacional durante a temporada de verão. A vocação local para turismo náutico, atividades ecológicas e pesca, por exemplo, são as que mais chamam a atenção dos visitantes de outras regiões. As atrações são acompanhadas de uma estrutura de serviços, culinária e hotéis cada vez mais robusta, que garantem uma estadia tranquila para todos os perfis de turistas de Norte a Sul do País.

Restauração



O DNIT assinou a ordem de serviço para a restauração da BR-476, entre União da Vitória e São Mateus do Sul. A Ethos Engenharia de Infraestrutura de Minas Gerais venceu a licitação para executar os serviços de restauração do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, além da conservação e manutenção de todo trecho entre as duas cidades. A obra vai custar R$ 99 milhões e o prazo de execução é de 18 meses a 24 meses.

Cartilha



O Procon-PR lançou a cartilha “Dicas para Compra de Carros Seminovos e Usados” em função do crescimento do mercado. A Federação dos Revendedores de Veículos Usados registrou mais de 15,7 milhões de vendas no Brasil em 2024, aumento de 9,2% em relação ao ano anterior. Em 2024, o Procon recebeu mais de 370 registros de consumidores que compraram veículos e tiveram problemas. “É importante que o consumidor saiba quais são os direitos na compra de um carro e também tome alguns cuidados para evitar incômodos posteriores, afinal, se trata de um investimento significativo, especialmente se o veículo for financiado”, destaca Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania.

Contra a dengue



O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), determinou a criação de u m Plano Municipal de Combate à Dengue com ações intersetoriais para ampliar as estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Entre as ações previstas, estão a ampliação dos mutirões de recolhimento de resíduos, que passarão a ocorrer duas vezes por semana na cidade. Em 2024, foram registrados 17.813 casos de dengue em Curitiba e oito mortes.

Extraordinária



A Câmara de Vereadores de Ponta Grossa terá sessão extraordinária nesta quarta-feira (15). Três projetos tratam da estrutura administrativa do governo municipal, incluindo criação de novas secretarias e cargos em comissão. A prefeitura também pede a abertura de um crédito especial de R$ 98.108,327,22. E ainda será votada a lei 14.709 que dispõe sobre a remuneração dos conselheiros tutelares.

Investimentos



O prefeito Géri Dutra (PL) apresentou a relação dos recursos articulados pelo deputado Fernando Giacobo (PL) no governo federal que somam mais de R$ 160 milhões em Pato Branco. Entre os projetos está a obra da Via Verde e Amarela, além de investimentos em saúde, asfalto e segurança. A Via Verde e Amarela compreende a duplicação e incorporação do trecho urbano da BR-158 e o Contorno Norte. O projeto prevê a construção de trincheiras e viadutos, modernizando e desafogando o tráfego na região.

Entre os melhores



O Aeroporto Internacional Afonso Penna consolidou-se em 2024 como um dos dez terminais mais movimentados do Brasil para voos internacionais. De acordo com a Anac, entre janeiro e novembro de 2024, o terminal registrou 164.148 embarques e desembarques internacionais – alta de 87,3% em relação ao mesmo período de 2023, que somou 98.520 passageiros. Com este no ranking, o aeroporto de São José dos Pinhais ficou à frente de terminais como os de Belém, Manaus e Porto Alegre. No quantitativo, o aeroporto avançou ainda mais, alcançando a oitava colocação, com 2.233 voos realizados, uma média de seis partidas diárias ao exterior, ultrapassando aeroportos como os de Fortaleza e Salvador.

Festival de Verão



O prefeito Douglas Fabrício (CD) anunciou o Festival de Verão nos próximos três domingos em Campo Mourão. Será no Parque da Pedreira (dia 19), na praça Alvorada (26) e no Parque das Torres (2 de fevereiro), das 14h às 18h. As atrações incluem música, teatro, brinquedos infláveis, bungee jump e voo cativo de balão. É tudo de graça, mas o bungee jump e o balão terão convites limitados por ordem de chegada. Também haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce

Diretas Já



O ex-senador Álvaro Dias (Pode) relembrou os 41 anos do primeiro grande comício que deu largada à campanha Diretas Já. Hoje, 12 de janeiro, é o aniversário de 41 anos do primeiro grande comício “Diretas Já” realizado na Boca Maldita em Curitiba com mais de 60 mil pessoas. A pedido do presidente do MDB Ulysses Guimarães tive a primazia de comandar esse primeiro grande comício que deu a largada de uma monumental campanha que levou multidões às ruas das principais cidades do país!”, disse Álvaro Dias.