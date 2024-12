Palestra na Assembleia Legislativa destaca “O Trabalho Invisível das Mulheres”

O trabalho invisível das mulheres foi o tema central de um evento realizado na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta quinta-feira (5), promovido pela Escola do Legislativo em parceria com a Procuradoria da Mulher, a Comissão de Direitos da Mulher e a Liderança Feminina. A palestra "O Trabalho Invisível das Mulheres" reuniu especialistas, representantes políticos e cidadãos no Auditório Legislativo da Casa.

As exposições ficaram a cargo da professora Dra. Maria Cecilia Barreto Amorim Pilla e da Dra. Valquíria Elita Renk, ambas integrantes do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR). Durante o evento, as palestrantes discutiram os impactos do trabalho não remunerado e não reconhecido, especialmente nas áreas de cuidados domésticos e familiares, atividades desempenhadas majoritariamente pelas mulheres.

Valquíria Renk enfatizou o caráter estrutural dessa invisibilidade, destacando que muitas mulheres dedicam a maior parte de sua vida a essas tarefas, sem receber o devido reconhecimento ou compensação financeira. "Quando falamos em trabalho invisível, estamos nos referindo a atividades que as mulheres desempenham ao longo de toda a vida", afirmou, acrescentando a importância de desenvolver políticas públicas eficazes para lidar com essa questão. Ela ressaltou ainda que, embora já existam legislações relacionadas, é essencial garantir sua implementação prática.

Maria Cecilia reforçou a urgência de integrar o reconhecimento do trabalho das mulheres nas políticas públicas. Ela ressaltou que é fundamental discutir e tornar visível o trabalho feminino, além de destacar as conquistas alcançadas pelas mulheres ao longo do tempo. “Falar sobre a história, sobre a ação da mulher e sobre nossas conquistas é essencial para que esses trabalhos sejam reconhecidos pela sociedade”, afirmou.

A coordenadora da Escola do Legislativo, Roberta Picussa, abriu o evento destacando a relevância do tema e a importância de debater ações que ajudem a mudar o ciclo de invisibilidade do trabalho das mulheres. Ela reforçou que esses debates são essenciais para a formulação de políticas públicas que valorizem o papel feminino na sociedade.