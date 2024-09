Acidente mata jovem e deixa outros três feridos em Tomazina

Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite desta segunda-feira (23) tirou a vida de um jovem morador do município de Siqueira Campos e deixou outras quatro pessoas feridas. A tragédia aconteceu na rodovia PR-272 em Tomazina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu um automóvel Fiat Uno com placas de Siqueira Campos. Quatro pessoas estavam no veículo, entre elas, Cristian Oliveira Silva Rodrigues, de 18 anos. O jovem teve ferimentos graves, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Outros dois jovens de 18 anos e um menor de 17 anos ficaram feridos e foram levados ao hospital de Tomazina.

Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o condutor do veículo seguia pela rodovia no sentido Tomazina a Siqueira Campos quando acabou perdendo o controle da direção e capotou o automóvel.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Defesa Civil e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

O velório da vítima fatal será realizado na Capela da Paz a partir das 15h00 da terça-feira (24) e o sepultamento no Cemitério de Siqueira Campos.