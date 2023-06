Morre segunda vítima de ataque a escola no interior do Paraná

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, confirmou a morte da segunda vítima de um ataque registrado em um Colégio Estadual da cidade de Cambé, interior do Paraná. O atentado aconteceu na manhã desta segunda-feira (19).

De acordo com as informações divulgadas pelas equipes policiais, um indivíduo de 21 anos realizou um ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody. Ele atingiu uma jovem de 17 anos que não resistiu e morreu na hora. Um jovem de 16 anos, que teria sido atingido com um tiro na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.

O atirador, que é ex-aluno da escola, teria ido ao local para retirar um histórico escolar. Ele foi preso após o ataque e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento.

O caso segue sendo investigado.

O governo do Estado decretou três dias de luto devido ao atentado.