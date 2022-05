Van da prefeitura de Siqueira Campos se envolve em acidente na PR-092

Uma van que faz parte da frota de veículos da prefeitura municipal de Siqueira Campos se envolveu em um acidente de trânsito registrado na madrugada do último domingo (08) na PR-092.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, o veículo do modelo Renault Master que pertence a secretaria municipal de Educação do município transitava pela rodovia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando acabou se envolvendo em uma colisão com um automóvel Fiat/Pálio que trafegava no sentido contrário.

Felizmente, apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido.