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“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra
Durante mais de duas horas de entrevista no programa Prosa Boa, prefeito abriu os bastidores da administração e apresentou projetos e investimentos para saúde, educação, infraestrutura e zona rural
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Ônibus da Saúde se envolve em engavetamento com carretas no Norte Pioneiro
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Gangorra climática aumenta casos de viroses e doenças respiratórias no Norte Pioneiro
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Acidente faz carros capotarem e motorista fica gravemente ferido
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Vizinhos salvam mulher que foi agredida e perseguida por homem em Jaguariaíva
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Homem de 23 anos é investigado por pedir fotos de crianças nuas pelas redes sociais no Paraná
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Comitê de Jaguariaíva lança campanha com apoio a Sandro Alex e Alexandre Curi
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Prefeitura de Arapoti reúne bancos e empreendedores para ampliar acesso ao crédito
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Polícia conclui investigação sobre morte de fotógrafa em cachoeira do Norte Pioneiro
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SE DEU MAL
Homem posta fotos armado no próprio quarto e acaba preso por tráfico de drogas no Norte Pioneiro
Inteligência da PM monitorou o suspeito por vários dias e encontrou revólver no mesmo cenário das publicações, além de maconha, crack, munições e dinheiro
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Onça-parda resgatada em cidade da região é devolvida à natureza após tratamento
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Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
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Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
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Em Cascavel, milhares de produtoras rurais reforçam o protagonismo feminino no agro
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Homem que abusou e matou a própria mãe é encontrado sem cabeça no Norte do Paraná
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Pais são presos suspeitos de vender filho de cinco meses por R$ 15 mil; bebê foi levado ao Paraguai
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Vaquinha criada para campanha de Lula fica abaixo das expectativas no primeiro dia
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ANPD multa TikTok em R$ 153,7 milhões por falhas com dados de crianças
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